قائمة الزمالك - عبد الشافي يتواجد أمام بيراميدز.. وغياب الجزيري وفتوح

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:13

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال سيف الجزيري بهده للزمالك في مرمى الاتحاد

يتواجد محمد عبد الشافي في قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في ختام الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وشهدت القائمة غياب سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

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كما يستمر غياب محمد عواد حارس المرمى وسامسون أكينيولا.

بينما يغيب أحمد زيزو عن القائمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود علاء - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد حسام بيسو - عمرو السيسي - نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - سيد عبد الله - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي - أحمد إيشو.

الهجوم: ناصر منسي - علي ياسر

وافتتح الزمالك موسمه بالخسارة أمام أرتا سولار بهدفين دون مقابل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

بينما بيراميدز تعادل سلبيا بدون أهداف أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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