محمود الزنفلي: مباراة إنبي مكافآة لي بعد 6 شهور من الغياب

عبر محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية عن سعادته البالغة عقب الفوز على إنبي.

وفاز الداخلية على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال الزنفلي حارس مرمى الداخلية عبر أون تايم سبورتس: "ظهرت بمستوى جيد بعد إصابة حرمتني من المشاركة لمدة 6 أشهر. بذلت مجهود كبير من أجل العودة وحالفني التوفيق خلال المباراة".

وشدد "مدرب الحراس بذل معي مجهود كبير وأهلني على المستوى النفسي والفوز سيمنحنا دفعة معنوية للمباريات المقبلة".

وحصل الزنفلي على رجل مباراة الداخلية وإنبي بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة وحافظ على نظافة شباكه.

وسجل عبد العزيز هدف الداخلية عند الدقيقة 36 من عمر المباراة التي اقيمت على استاد بتروسبورت.

وحصل الداخلية على النقاط الثلاث الأولى في بطولة الدوري فيما خرج إنبي خالي الوفاض.