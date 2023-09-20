خلاف بين شيرار ولينيكر وميكا ريتشاردز بشأن بيع صلاح في الشتاء

اختلف جاري لينيكر وآلان شيرار وميكا ريتشاردز لاعبي منتخب إنجلترا السابقين حول القرار الأنسب لليفربول بشأن مصير محمد صلاح حال وصول عرض جديد من اتحاد جدة لضمه في الشتاء المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وكان الاتحاد يرغب في ضم صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية لكن ليفربول أعلن رفضه رحيل نجمه بشكل قاطع.

وخلال تواجد الثلاثي الإنجليزي في بودكاست "ذا ريست إذ فوتبول" تبادل أطراف الحديث حول القرار الأنسب بشأن صلاح.

وتحدث آلان شيرار قائلا: "إن عرف ليفربول أن الاتحاد سيعود في الشتاء بعرض ضخم لذا يجب عليه البحث عن بديل وهذا يعتمد على موقف ليفربول في الموسم".

واستدرك "لكن أعتقد حال وصول عرض مقابل 150 مليون جنيه إسترليني فالنادي سوف يوافق".

وبشكل سريع علق ميكا ريتشاردز قائلا: "لا يجب أن يقرر ليفربول بيعه، لا يجب بيعه".

وأردف "أعتقد أن صلاح مازال أمامه الكثير ليقدمه في ليفربول وسوف يستطيع النادي الحصول على 100 مليون إسترليني حال بيعه حتى بعد عامين، لذا سأقول يجب أن يتمسك ليفربول به".

تلك وجهة النظر دعمها جاري لينيكر الذي قال: "لاعبون مثل صلاح لا يمكن استبدالهم أليس كذلك؟ نحن هنا نتحدث عن لاعب يضمن لك 20 هدفا في الموسم والكثير من صناعة الأهداف، لاعب كرة قدم مدهش ويؤدي دائما بثبات".

وأتم "حتى في الموسم الماضي حينما لم يكن ليفربول يؤدي جيدا كان هو يظهر بشكل جيد".

ويمتد تعاقد صلاح مع ليفربول حتى صيف عام 2025.