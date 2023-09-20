التشكيل - سداسي سموحة الجديد أساسي.. وعبد العال يدفع بهداف الجونة في الهجوم

أعلن أحمد سامي تشكيل سموحة في الجولة الأولى من الموسم لمواجهة الجونة في الدوري المصري والتي تقام على استاد الإسكندرية.

ويقود فادي فريد هجوم الفريق السكندري، فيما يبدأ السداسي الوافد في سوق الانتقالات الصيفية بشكل أساسي.

حيث يتواجد محمود وحيد وإسلام جابر وأحمد خالد وعمرو قلاوة ومصطفى البدري وفادي فريد في التشكيل الأساسي للموج الأرزق.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

في المقابل دفع علاء عبد العال بحسام غانم "إيفونا" هداف الجونة في الدرجة الثانية الموسم الماضي بشكل أساسي في صفوف الفريق.

ويحرس أحمد مسعود عرين الفريق الساحلي.

وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أليو جاتا – أحمد محمود

الوسط: دانييل إيدي – نور السيد – سيف العجوز

الهجوم: محمد الصباحي – حسام غانم – كريم ممدوح