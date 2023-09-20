مدرب النصر: رونالدو قدم أفضل ما لديه أمام برسبوليس

يرى لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو قدم أفضل ما لديه خلال مواجهة برسبوليس الإيراني.

وفاز النصر على برسبوليس بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم هدفي المباراة التي أقيمت في طهران العاصمة الإيرانية.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "حققنا الفوز أمام فريق برسيبوليس القوي، قدمنا مستوى جيد في الجانب الدفاعي، وبعد أن سجلنا الهدف الأول تمكنا من السيطرة على المباراة، ونجحنا في استغلال الكرات خلف دفاع برسيبوليس".

وأضاف كاسترو "كريستيانو رونالدو نجم مثل بقية النجوم في فريقي واليوم قدم أداء رائع وكل مالديه وأفضل".

وتابع "برسيبوليس فريق جيد، ولكن اليوم كنا الطرف الأفضل في المباراة وحققنا الفوز، حيث حصلنا على النقاط الثلاث".

وأوضح "بالتأكيد هذه الخطوة الأولى بالنسبة لنا، وسوف نحاول تقديم أفضل ما بوسعنا من أجل العبور للدور التالي كمتصدر للمجموعة".

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضا تعادل الاستقلال الطاجيكي مع ضيفه الدحيل القطري 0-0 على ستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الدحيل والاستقلال، في حين بقي رصيد بيرسيبوليس خالياً من النقاط.