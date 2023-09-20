كريستيانو يشكر الشعب الإيراني على الاستقبال الذي لا يصدق

وجه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الشكر للشعب الإيراني الذي استقبله بشكل لا يصدق.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من الرائع تحقيق الفوز على برسبوليس الإيراني".

وأضاف "شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا

وأتم قائد منتخب البرتغال "هذا الترحيب الحار كان لا يصدق".

استقبال تاريخي

وحظى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى إيران من أجل افتتاح مشواره فريقه في دوري أبطال آسيا.

ووصل الفريق السعودي إلى إيران يوم الاثنين وسط اهتمام جماهيري بالغ بحضور كريستيانو رونالدو مع العالمي.

وتُعد مواجهة بيرسبوليس وضيفه النصر على ملعب أزادي في طهران، الأولى التي يلعب فيها فريق سعودي في إيران، منذ أن التقى الفريقان نفسهما في أبريل عام 2015، ولكنها أقيمت دون جمهور تنفيذًا لعقوبة فرضها الاتحاد القاري في بطولة 2020ـ2021.

وعاد نادي النصر السعودي بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب برسبوليس الإيراني.

وفاز النصر على برسبوليس بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم هدفي المباراة التي أقيمت في طهران العاصمة الإيرانية.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة.

ويأتي الدحيل القطري واستقلال دوشنبه خلف النصر برصيد نقطة ثم برسبوليس بدون نقاط.

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