إصابة بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 15:22

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش أمام إيميليانو بوينيدا - توتنام ضد أستون فيلا

أعلن نادي توتنام إصابة لاعبه إيفان بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار النادي إلى أن بيريسيتش قد تعرض للإصابة خلال التدريبات.

وسيجري اللاعب عملية جراحية في وقت قريب.

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الكرواتي صاحب الـ 34 عاما انتقل إلى توتنام في بداية الموسم الماضي قادما من إنتر بصفقة انتقال حر.

وشارك بيريسيتش في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي مع توتنام وصنع خلالهم هدفين.

ويحتل توتنام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

إيفان بيريسيتش توتنام
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