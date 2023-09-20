إصابة بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 15:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام إصابة لاعبه إيفان بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي.
وأشار النادي إلى أن بيريسيتش قد تعرض للإصابة خلال التدريبات.
وسيجري اللاعب عملية جراحية في وقت قريب.
الكرواتي صاحب الـ 34 عاما انتقل إلى توتنام في بداية الموسم الماضي قادما من إنتر بصفقة انتقال حر.
وشارك بيريسيتش في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي مع توتنام وصنع خلالهم هدفين.
ويحتل توتنام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.
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