المتحدة تعلن استضافة أبو ظبي لمعسكر منتحب مصر في أكتوبر

أعلن الشركة المتحدة للرياضة الاتفاق مع مجلس أبو ظبي على إقامة معسكر منتخب مصر خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة العين بالإمارات.

وسيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين بالعين ضد زامبيا يوم 12 أكتوبر والجزائر يوم 16 أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد.

وقال سيف الوزيري رئيس الشركة المتحدة إن التعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي يعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات في التنظيم والتسويق الرياضي.

ويستمر التعاون بين الشركة المتحدة ومجلس أبو ظبي الرياضي والذي استضاف كأس السوبر المصري خلال السنوات الأخيرة.

وشدد حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي على حرص المجلس على تحقيق أعلى معدلات النجاح في استضافته للأحداث الرياضية والعمل على ترسيخ وتطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية المصرية.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق من مصدر داخل اتحاد الكرة إن معسكر منتخب مصر المقبل سيقام في أبو ظبي بالإمارات.

ولعب منتخب مصر مباراتين في المعسكر الماضي بشهر سبتمبر.

وفازت مصر على إثيوبيا في المباراة الأولى بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بينما خسر في المباراة الثانية الودية ضد تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف.