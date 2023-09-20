بشرط جزائي مليار يورو.. برشلونة يجدد تعاقد أليخاندرو بالدي
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 13:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر للفريق حتى موسم 2028.
أليخاندرو بالدي
النادي : برشلونة
البالغ من العمر 19 عاما يقدم مستوى مميز مع برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول في 2021.
ومنذ تصعيده لعب الظهير الأيسر مع برشلونة 56 مباراة سجل خلالها هدف وصنع 7 أهداف.
كما شارك بالدي مع منتخب إسبانيا الأول في 6 مباريات.
وفي الموسم الحالي شارك بالدي مع برشلونة في 4 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا.
وفاز مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.
وتم اختياره في تشكيل الموسم الماضي للأفضل في الدوري الإسباني.
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