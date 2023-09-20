بشرط جزائي مليار يورو.. برشلونة يجدد تعاقد أليخاندرو بالدي

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر للفريق حتى موسم 2028.

البالغ من العمر 19 عاما يقدم مستوى مميز مع برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول في 2021.

ومنذ تصعيده لعب الظهير الأيسر مع برشلونة 56 مباراة سجل خلالها هدف وصنع 7 أهداف.

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كما شارك بالدي مع منتخب إسبانيا الأول في 6 مباريات.

وفي الموسم الحالي شارك بالدي مع برشلونة في 4 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

وتم اختياره في تشكيل الموسم الماضي للأفضل في الدوري الإسباني.

أليخاندرو بالدي برشلونة
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