خبر في الجول - تأجيل التحقيق مع ثنائي المصري في اتحاد الكرة

قرر اتحاد كرة القدم تأجيل التحقيق مع ثنائي المصري أحمد أيمن منصور وأحمد عيد وذلك على خلفية تقدم الزمالك بشكوى ضده بسبب التوقيع مع النادي البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com أن المصري تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لتأجيل التحقيق مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لمدة أسبوع، الأمر الذي وافق عليه الاتحاد".

وأن هذا التأجيل لن يتيح للثنائي منصور وعيد اللعب مع المصري لحين إتمام التحقيق وإصدار القرار من قبل لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة.

وجاء طلب المصري من أجل محاولات حل الأزمة بشكل ودي مع مسؤولي نادي الزمالك بشأن الثنائي منصور وعيد.

وكان اتحاد الكرة قرر التحقيق مع عيد ومنصور وأبلغ المصري بالقرار قبل مباراة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري، وذلك بسبب تقدم الزمالك بشكوى ضد الثنائي يشير خلالها بعدم صحة انتقاله إلى المصري.

وخسر المصري أول مباراة له في الدوري أمام الأهلي برباعية دون رد.