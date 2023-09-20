ميرور: سباق مبكر بين تشيلسي وأرسنال على إيفان توني

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

إيفان توني - إنجلترا

منافسة جديدة خارج الملعب من المتوقع أن يشهدها الدوري الإنجليزي بين أرسنال وتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن أرسنال يسعى لتدعيم هجومه وأن توني هو المرشح الأبرز للانضمام للفريق في يناير المقبل.

وذلك بسبب حاجة الفريق لمهاجم قوي في ظل إصابات جابريال جيسوس المتكررة وعدم ظهور المهاجم الشاب إيدي نكيتياه بمستوى مميز.

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على الجانب الآخر يريد تشيلسي دعم هجومه بضم إيفان توني، وذلك بعد إصابة كريستوفر نكونكو قبل بداية الموسم بأيام قليلة وأيضا عدم ظهور نيكولاس جاكسون بالمستوى المطلب.

وبخلاف أرسنال وتشيلسي يوجد نيوكاسل يونايتد الذي أظهر رغبته في التعاقد مع توني أيضا في يناير المقبل.

توني البالغ من العمر 27 عاما لعب مع برينتفورد 124 مباراة سجل خلالها 68 هدفا.

نادي برينتفورد حدد قيمة إيفان توني لبيعه لأي ناد يرغب في التعاقد معه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك في ظل إيقاف إيفان توني عن ممارسة كرة القدم بسبب المراهنات.

وينتهي إيقاف إيفان توني في 17 يناير المقبل وسيعود بعدها للعب كرة القدم.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وبناء عليه لن يستطيع توني المشاركة في أي شيء يتعلق بكرة القدم حتى الـ17 من شهر يناير 2024.

وكان تم اتهام توني بـ262 انتهاكا لقواعد الاتحاد الإنجليزي واعترف توني بـ232 خرقا للوائح خلال جلسة استماع أقيمت له قبل عدة أشهر.

وسحب الاتحاد الإنجليزي الـ30 خرقا المتبقيين من الاتهامات.

وحدث ذلك الخرق القواعد في الفترة ما بين 25 فبراير 2017 وحتى 23 يناير 2021.

أرسنال تشيلسي إيفان توني الدوري الإنجليزي
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