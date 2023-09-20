هندرسون: صلاح أفضل لاعب في العالم لهذه الأسباب

يعتقد الإنجليزي جوردن هندرسون لاعب وسط الاتفاق أن زميله السابق في ليفربول محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم لعدة أسباب.

وتزامل الثنائي في ليفربول لمدة 6 مواسم، قبل أن يرحل قائد الريدز إلى الدوري السعودي خلال الصيف.

وقال هندرسون لقناة SSC: "قد أكون منحازا بعض الشيء لأنه صديقي، لكن من وجهة نظري، محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا بنسبة 100%".

وأضاف "التزام، تضحية، تسخير كل الأوقات من أجل كرة القدم، استمرارية في التألق، إصرار على النجاح، تسجيل الأهداف وصناعتها، كلها أسباب قد تجعل صلاح أفضل لاعب في العالم العام الماضي".

ورفض ليفربول العروض التي تلقاها من اتحاد جدة لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير عديدة.

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح - 31 عاما - ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

وجدد قائد منتخب مصر عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 310 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 188 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.