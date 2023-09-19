إيهاب جلال: بدايتنا السيئة كلفتنا الخسارة أمام زد

كشف إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي أسباب خسارة فريقه أمام زد.

وفاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي في مؤتمر صحفي: "أداء الفريق في الشوط الأول كلفنا الخسارة. زد سيطر على بداية المباراة واستغل حالة عدم التركيز لدى الفريق".

وأضاف "تحسنا في الشوط الثاني وأهدرنا أكثر من فرصة محققة على رأسهم ركلة الجزاء التي أهدرها عبد الرحمن مجدي. في النهاية النتيجة سيئة لكننا نملك بعض اللاعبين المبشرين وسنعمل على تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة".

وسجل مصطفى سعد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.