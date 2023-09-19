إيهاب جلال: بدايتنا السيئة كلفتنا الخسارة أمام زد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

كشف إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي أسباب خسارة فريقه أمام زد.

وفاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي في مؤتمر صحفي: "أداء الفريق في الشوط الأول كلفنا الخسارة. زد سيطر على بداية المباراة واستغل حالة عدم التركيز لدى الفريق".

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وأضاف "تحسنا في الشوط الثاني وأهدرنا أكثر من فرصة محققة على رأسهم ركلة الجزاء التي أهدرها عبد الرحمن مجدي. في النهاية النتيجة سيئة لكننا نملك بعض اللاعبين المبشرين وسنعمل على تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة".

وسجل مصطفى سعد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وتصدى علي لطفي حارس مرمى زد لركلة جزاء هى الأولى خلال الموسم الحالي.

زد حصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة خلال المشاركة الأولى له تاريخيا بعد تغيير مسماه من نادي مصر إلى زد.

في المقابل فشل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار خلال الجولة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي.

وجاء آخر انتصار للدروايش في الجولة الأولى من مسابقة الدوري في موسم 2019-2020 عندما فاز على الجونة بهدف دون رد.

الفوز منح نادي زد النقاط الثلاث الأولى فيما خرج الإسماعيلي من المباراة خالي الوفاض.

نادي زد الإسماعيلي الدوري المصري
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