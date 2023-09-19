مجدي عبد العاطي: حصلنا على الأهم أمام الإسماعيلي.. ونحتاج بعض الوقت

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - زد

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد أن فريقه حقق هدفه الأول من مواجهة الإسماعيلي.

وفاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال مجدي عبد العاطي مدرب نادي زد في مؤتمر صحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدف".

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وأضاف "تراجعنا بعض الشيئ في الشوط الثاني بسبب الحالة البدنية لكننا حققنا الأهم وحصلنا على النقاط الثلاث".

وأتم "أبرمنا نحو20 صفقة وبالطبع نحتاج الوقت لتحقيق الانسجام. أثق في الظهور بشكل افضل مع توالي المباريات">

وسجل مصطفى سعد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وتصدى علي لطفي حارس مرمى زد لركلة جزاء هى الأولى خلال الموسم الحالي.

زد حصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة خلال المشاركة الأولى له تاريخيا بعد تغيير مسماه من نادي مصر إلى زد.

في المقابل فشل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار خلال الجولة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي.

وجاء آخر انتصار للدروايش في الجولة الأولى من مسابقة الدوري في موسم 2019-2020 عندما فاز على الجونة بهدف دون رد.

الفوز منح نادي زد النقاط الثلاث الأولى فيما خرج الإسماعيلي من المباراة خالي الوفاض.

نادي زد الإسماعيلي الدوري المصري
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