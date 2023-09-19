مجدي عبد العاطي: حصلنا على الأهم أمام الإسماعيلي.. ونحتاج بعض الوقت
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 19:36
كتب : FilGoal
يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد أن فريقه حقق هدفه الأول من مواجهة الإسماعيلي.
وفاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
وقال مجدي عبد العاطي مدرب نادي زد في مؤتمر صحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدف".
وأضاف "تراجعنا بعض الشيئ في الشوط الثاني بسبب الحالة البدنية لكننا حققنا الأهم وحصلنا على النقاط الثلاث".
وأتم "أبرمنا نحو20 صفقة وبالطبع نحتاج الوقت لتحقيق الانسجام. أثق في الظهور بشكل افضل مع توالي المباريات">
وسجل مصطفى سعد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.
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