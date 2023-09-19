مؤتمر دوري الأبطال – أرتيتا عن حالة النني ونقص الخبرة في البطولة واعتراف بخطأ

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن حماسة للعودة مرة أخرى لبطولة دوري أبطال أوروبا وعن افتقار فريقه للخبرة.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويعود الجانرز للمشاركة في كأس ذات الأذنين بعد المرة الأخيرة في موسم 2016/2017، إذ يستضيف الفريق غدا الأربعاء ضيفه أيندهوفن الهولندي في أولى جولات دور المجموعات على ملعب الإمارات.

ويلعب أرسنال وأيندهوفن في المجموعة الثانية رفقة كل من إشبيلية ولانس الفرنسي.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء عن حالة لاعب الفريق محمد النني: "هو في حالة جيدة، مرت فترة من الوقت نتيجة إصابة كبيرة، هو في المراحل النهائية من التأهيل".

ويغيب النني عن المشاركة مع أرسنال خلال الموسم الجاري في ظل الإصابة التي يعاني منها قبل عدة أشهر والتي لم يكشف النادي عن طبيعتها.

وتعود آخر مباراة شارك فيها النني إلى التاسع من يناير الماضي ضد أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن اللعب في دوري الأبطال قال: "فخور ومتحمس للعودة إذ مر وقتا طويلا دون المشاركة في البطولة، نحن نتطلع لها".

وأضاف "خبرة اللاعبين يوجد من لعب لعدة أعوام وتوج بعضهم بالبطولة، نحن مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرة ومن سيلعبوا أول مباراة لهم".

وسيخوض المدير الفني الإسباني أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا كمدرب طوال مسيرته، إذ أنه خاض مباريات رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن كمساعد مدرب لبيب جوارديولا.

وطمأن أرتيتا جماهير النادي على حالة جابرييل مارتينيلي البدنية فقال: "مارتينيلي يشعر بآلام في أوتار الركبة، نحتاج بأن نجري بعض الاختبارات الإضافية".

وتعرض الجناح البرازيلي لإصابة وتم استبداله على إثرها بعد 24 دقيقة في المباراة الماضية أمام إيفرتون، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي، إذ فاز فريق لندن بهدف.

وعن الاختيار بين أرون رامسديل وديفيد رايا قال: "بالنسبة لي لا يوجد بينهما أي فوارق، نحن نفعل ذلك منذ عدة أعوام عندما تواجد بينرد لينو ورامسديل".

وشارك حارس فريق برايتون الإنجليزي السابق كأساسي في أول مباراة له مع أرسنال أمام إيفرتون.

واعترف بالخطأ الذي ارتكبه في حق فابيو فييرا فقال: "عدم إشراك فييرا؟، هذا خطأي، قلت ذلك إنني لم أشركه بشكل كاف".

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