ماك أليستر: زملائي ينعتوني بنجل كلوب بسبب قراره

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 18:51

كتب : Filgoal Team

أليكسيس ماك أليستر

كشف أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول، عن سر سخرية زملائه منه بسبب علاقته مع يورجن كلوب مدرب الفريق.

وتحدث ماك أليستر مع موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي عن علاقته بكلوب قائلا: "علاقتي به في أفضل حال، عندما تصل فكل شيئ تكون مثاليية".

وأضاف "كثير من زملائي سخروا مني بالفعل، لأنهم يقولون إنني مثل نجله".

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وتابع "في المباراة الماضية عدنا جميعا كلاعبين من أمريكا الجنوبية وكنت أنا الوحيد الذي لعب، بينما جلس لويس دياز وداروين نونيز على دكة البدلاء".

وأكمل حديثه "لذلك قالوا لي إن كلوب أبي ولا يستطيع إخراجي من التشكيل ولعب جميع المباريات وهذا قادني للجنون".

وأنهى حديثه "بعيدا عن المزاح فالعلاقة مع كلوب في القمة، هو شخص أحترمه كثيرا وأتمنى أن يبقى هكذا وأتمكن من التعلم منه لوقت أطول في الملعب".

وشارك لاعب الوسط الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 في جميع مباريات ليفربول خلال الموسم الجاري.

وانتقل ماك أليستر إلى صفوف الريدز قادما من برايتون مقابل 35 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ماك أليستر ليفربول كلوب
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