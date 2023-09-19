منافس مودرن فيوتشر.. استقالة مدرب سينجيندا بسبب تدخل الإدارة في قراراته

قدم إرنيست ميدندورب المدير الفني لفريق سينجيندا التنزاني استقالته من منصبه موضحا أسبابه في بيان رسمي.

وكان سينجيندا تمكن من الفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح المدير الفني الألماني في بيانه "بدأت مع الفريق الموسم وكامل تركيزي في مباراة مودرن فيوتشر للتأهل لدور المجموعات من البطولة".

وأكمل "خلال فترة الاستعداد للموسم فسخت إدارة النادي العديد من عقود اللاعبين، ومن ثم تم التعاقد مع عدد هائل لتعويضهم".

وواصل "شعرت أن إدارة النادي استبدلت فريق لديه الموهبة والمستقبل، مقابل فريق يحتوي على مهارات تكميلية".

وتابع "كان من ضمن أهدافنا أن نبني فريقا قويا يتم توظيفه لعملنا اليومي، وخلال الأيام الماضية صممنا تدريبات لنشرح للاعبين كيفية العمل معا واحترام جهد زملائهم القدامى".

وشدد "اللاعبين استجابوا لتعليماتنا بكل جودة والأجواء بعد الفوز على مودرن فيوتشر كانت رائعة لخلق بيئة من العمل الجماعي".

وأضاف "إدارة النادي طلبت عقد اجتماعا معنا في اليوم التالي بعد الفوز على مودرن فيوتشر دون شرح الأسباب، كنا نتوقع أن تكون هناك كلمات من الثناء والمدح، ولكن تحدثوا لنا بصيغة عدم الرضا عن النتيجة إذ توقعوا تسجيل المزيد من الأهداف ولم نلعب جيدا واستيائهم من عدم مشاركة بعض اللاعبين المحددين".

وأنهى المدير الفني لسينجيندا بيانه "المدير التقني ومدير الفريق يجب أن يبديا رأيهما بشكل إلزامي، وأن هناك لاعبين كان لا يجب أن يلعبوا المباراة، وأيضا مساعد المدرب السابق سينضم لنا بقرار فوري، لم أتناقش مع الإدارة وفضلت الرحيل مع الحفاظ على العلاقة معهم".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة خلال أحد أيام 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.