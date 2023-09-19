صلاح يخسر صدارة قائمة القمصان الأكثر مبيعا في ليفربول لصالح وافد جديد
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 17:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول قائمة الأسماء الأكثر طباعة على قمصان الفريق في متاجر النادي الرسمية.
وخسر محمد صلاح نجم الفريق المركز الأول لصالح الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي صاحب القميص رقم 8.
ونشر النادي قائمة القمصان الأكثر مبيعا في الفترة ما بين 29 مايو و10 سبتمبر من هذا العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
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10. أندي روبرتسون
9. كودي جاكبو
8. فيرجيل فان دايك
7. أليسون بيكر
6. لويس دياز
5. داروين نونيز
4. ترينت ألكسندر أرنولد
3. ألكسيس ماك أليستر
2. محمد صلاح
1. دومينيك سوبوسلاي
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