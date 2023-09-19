كلوب: علينا احترام بطولة الدوري الأوروبي.. ونستهدف الوصول للنهائي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مدرب ليفربول

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه عليه احترام مسابقة الدوري الأوروبي إذا كان يرغب في الوصول لتحقيق اللقب.

وسيغيب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل يقود فيه كلوب الريدز في 2016-2017.

وقال كلوب لشبكة TNT: "أولاً وقبل كل شيء، يتعين علينا جميعا التأكد من أننا نحترم بطولة الدوري الأوروبي بالطريقة الصحيحة، وأننا نحترم المنافسين".

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وأضاف الألماني "أينما ذهبنا ستكون مباراة ضخمة للفرق المنافسة، وكل من يأتي إلى أنفيلد ستكون مباراة ضخمة".

وأردف "في دوري أبطال أوروبا كان الأمر نفسه وسيكون في الدوري الأوروبي أيضا، وعلينا أن نكون مستعدين بنسبة 100٪ لذلك".

ويبدأ ليفربول مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حين يحل ضيفا على لاسك النمساوي يوم الخميس.

وتابع "نريد أن نذهب إلى أبعد ما يمكن في البطولة. أحب الوصول إلى النهائي".

واستدرك "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى النهائي أم لا، لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق القوية التي ستحاول منعنا من التأهل للنهائي، لذلك علينا تقديم مستويات جيدة لمواصلة المشوار في البطولة".

يذكر أن كلوب قاد ليفربول لنهائي الدوري الأوروبي في 2016 بعد أشهر قليلة من توليه المهمة.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الأوروبي
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