السادس والسابع.. فاركو يعلن ضم ثنائي حراس مرمى

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 14:16

كتب : أحمد الخولي

فارس السيد حارس مرمى فاركو

أعلن نادي فاركو التعاقد رسميا مع فارس السيد لدعم مركز حراسة المرمى في الفريق البرتقالي استعدادا للموسم الجديد.

وكشف فاركو أيضا عن التعاقد مع حارس المرمى كريم نبيل.

ويعد ثنائي حراس المرمى هو الصفقتين رقم 6 و7 لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم.

وحسم فاركو العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويعلن عنها بشكل متتالي بعد نهاية القيد.

فارس السيد هو حارس سابق لنادي الاتحاد السكندري، بينما كريم نبيل كان يلعب في الجونة قبل الانضمام لصفوف فاركو.

وسبق وأعلن فاركو عن التعاقد مع كل من صلا باشا وموسيس توراي ومحمود البدري ومحمد بانجورا ومحمد فخري.

ويفتتح فاركو مبارياته في الدوري بمواجهة مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل.

فاركو الدوري المصري فارس السيد
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