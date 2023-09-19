عامر حسين: لهذا السبب لم يبدأ الدوري بمباراة جماهيرية.. ونتمنى من الأندية مساعدتنا في أمر ما

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على المسابقات سبب عدم بداية الدوري بمباراة جماهيرية أو بطل المسابقة.

وقال عامر حسين عبر قناة النهار: "نتمنى من الأندية عدم خوض التدريبات على نفس ملاعب المباريات حتى لا تتأثر وتسوء حالتها بعد فترة قصيرة وتظهر بشكل غير جيد، نريد أن تكون جميع الملاعب في نفس الحالة الجيدة التي ظهر بها استاد جهاز الرياضة في مباراة الجيش والبنك الأهلي".

وأضاف "الأندية رفضت بالإجماع فكرة تغيير شكل الدوري نظرا لقلة عدد المباريات وانخفاض عوائد التسويق والبث".

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وواصل "تأخر الاتحاد الإفريقي في تحديد مواعيد مباريات بطولات إفريقيا يؤثر على وضع مواعيد الدوري المصري".

وأردف "كنا نريد افتتاح الدوري بمباراة لبطل الدوري أو الكأس ولكن مشاركات الأندية في بطولات إفريقيا حالت دون ذلك".

وأتم تصريحاته "الموعد المبدئي لكأس سوبر النخبة سيكون في شهر ديسمبر وعدم تحديد مواعيد 4 مباريات من الدوري في هذا الوقت ليس معناه اختيار فرق معينة للمشاركة في البطولة".

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