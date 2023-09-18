المصري: مستاؤون من قرار اتحاد الكرة بإيقاف الثنائي.. ولماذا لم يتم التحقيق قبل انطلاق الموسم؟

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

المصري

أبدى رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري استياء جماهير ناديه من قرار اتحاد الكرة بإيقاف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وكان FilGoal.com قد علم بإيقاف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بقرار من اتحاد الكرة لحين التحقيق معهما يوم الأربعاء بسبب شكوى نادي الزمالك بالتوقيع لناديين. (تفاصيل)

وقال رجب عبد القادر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك حالة استياء كبيرة بين جماهير المصري بسبب قرار اتحاد الكرة بإيقاف الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور لحين التحقيق بداعي التوقيع لناديين".

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وأبدى نائب المصري اندهاشه "لماذا التأخير وعدم إجراء التحقيقات قبل انطلاق الموسم؟".

ويستهل المصري مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة الأهلي مساء غدا الثلاثاء.

وشدد "تأكدنا من عدم وجود أندية للاعبين عبر نظام تسجيل اللاعبين ومن ثم تعاقدنا معهما بصورة طبيعية".

وأضاف "كان على اتحاد الكرة التحرك والتحقق من الأمر قبل نهاية فترة القيد وليس بعد انطلاق الموسم، هل يكيل اتحاد الكرة بمكيالين؟ هناك أكثر من حالة مشابهة ولم يتحرك".

واختتم رجب عبد القادر تصريحاته "تم تحديد يوم الأربعاء للتحقيق مع ثنائي الفريق ويتمسك النادي المصري بحقوقه وسيكون معهما المستشار القانوني للنادي".

وانطلقت مسابقة الدوري مساء اليوم الإثنين بمواجهة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وحقق طلائع الجيش انتصاره بهدفين دون مقابل في المباراة الافتتاحية.

ودعم المصري صفوفه للموسم الجديد بـ 11 صفقة آخرها محمود حمادة لاعب وسط فاركو ومنتخب مصر.

وأصبح محمود حمادة الصفقة رقم 11 الصيفية للمصري بعد كل من ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وفخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا وأمادو جولدي با.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.

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