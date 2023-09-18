مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف أحمد عيد ومنصور من المشاركة أمام الأهلي

يستهل النادي المصري مشواره في مسابقة الدوري لموسم 2023 - 2024 بمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء.

ولا يزال موقف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور الوافد الجديد غامضا بالنسبة للمشاركة في المباراة.

وكشف مصدر بالاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لن يشارك مع المصري أمام الأهلي".

وأوضح "يأتي ذلك لأن الزمالك تقدم بشكوى بتوقيعهما للنادي قبل التوقيع للمصري".

واختتم المصدر تصريحاته "بالتالي تم إيقاف الثنائي مؤقتا ويخضعان للتحقيق يوم الأربعاء".

وتنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري.

ويستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ودعم المصري صفوفه للموسم الجديد بـ 11 صفقة آخرها محمود حمادة لاعب وسط فاركو ومنتخب مصر.

وأصبح محمود حمادة الصفقة رقم 11 الصيفية للمصري بعد كل من ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وفخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا وأمادو جولدي با.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.