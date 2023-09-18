مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف أحمد عيد ومنصور من المشاركة أمام الأهلي

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:46

كتب : أحمد الخولي

أحمد أيمن منصور

يستهل النادي المصري مشواره في مسابقة الدوري لموسم 2023 - 2024 بمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : المصري

المصري

ولا يزال موقف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور الوافد الجديد غامضا بالنسبة للمشاركة في المباراة.

وكشف مصدر بالاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لن يشارك مع المصري أمام الأهلي".

أخبار متعلقة:
العطار: اللائحة تحسم موقف الزمالك من المشاركة في السوبر المصري للأبطال عامر حسين لـ في الجول: صلاح محسن يغيب عن مواجهة المصري.. وبطاقات الدوري مرتبطة بكأس الرابطة رئيس فيوتشر: لذلك السبب لم ندفع مديونيات صفقة رفعت.. ورد من نائب المصري الكشف عن قمصان المصري للموسم الجديد

وأوضح "يأتي ذلك لأن الزمالك تقدم بشكوى بتوقيعهما للنادي قبل التوقيع للمصري".

واختتم المصدر تصريحاته "بالتالي تم إيقاف الثنائي مؤقتا ويخضعان للتحقيق يوم الأربعاء".

وتنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري.

ويستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ودعم المصري صفوفه للموسم الجديد بـ 11 صفقة آخرها محمود حمادة لاعب وسط فاركو ومنتخب مصر.

وأصبح محمود حمادة الصفقة رقم 11 الصيفية للمصري بعد كل من ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وفخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا وأمادو جولدي با.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.

الدوري المصري المصري أحمد أيمن منصور أحمد عيد
نرشح لكم
انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) البنك الأهلي.. ربع ساعة سلبية العطار: اللائحة تحسم موقف الزمالك من المشاركة في السوبر المصري للأبطال التشكيل - جودوين يقود هجوم الجيش.. وأيمن أشرف ومدبولي أساسيان مع البنك الأهلي كابو: من الشرف لي منافسة زيزو.. وسنعمل على الظهور بشكل يليق بإنبي عامر حسين لـ في الجول: صلاح محسن يغيب عن مواجهة المصري.. وبطاقات الدوري مرتبطة بكأس الرابطة نور السيد لـ في الجول: مستعدون لبداية الدوري.. ونتمنى جدول منتظم خبر في الجول - غياب زيزو وحاتم سكر عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف
أخر الأخبار
انطلاق موقع رابطة الأندية المصرية 23 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف أحمد عيد ومنصور من المشاركة أمام الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
أكثر من 8 ملايين دولار.. كاف يبلغ الأهلي بجوائز بطولة الدوري الإفريقي 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) البنك الأهلي.. ربع ساعة سلبية 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استعدادا لكأس العالم للأندية.. وصول بعثة الأهلي إلى سنغافورة ساعة | كرة سلة
لاعب الزمالك يعلن عبر في الجول انتقاله إلى نادي رويال الإماراتي ساعة | الكرة المصرية
نيفيل: مشروع تشيلسي عشوائي ومجنون ساعة | الدوري الإنجليزي
العطار: اللائحة تحسم موقف الزمالك من المشاركة في السوبر المصري للأبطال ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري