أكثر من 8 ملايين دولار.. كاف يبلغ الأهلي بجوائز بطولة الدوري الإفريقي

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:44

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي عن قيمة الجوائز المالية لبطولة الدوري الإفريقي وذلك بعد اجتماعه بمسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة.

وترأس وفد الأهلي في الاجتماع خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

وناقش مرتجي خلال الاجتماع العديد من النقاط الخاصة بالأمور التنظيمية وفي مقدمتها مواعيد المباريات التي يقام الكثير منها عصرا، وكذلك ازدحام الأجندة الدولية والمحلية بعدة ارتباطات قبل مباراة الذهاب الأولى أمام سيمبا التنزاني وكذلك مباراة الدور الثاني للبطولة.

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وأرجعت اللجنة المنظمة للبطولة نقطة إقامة المباريات عصرا إلى بعض الحقوق التسويقية وكذلك حقوق البث للقنوات الناقلة للبطولة.

وجاءت جوائز البطولة كالآتي:

البطل يحصل على 4 ملايين دولار

المركز الثاني يحصل على 2 مليون و800 ألف دولار

المتأهل لنصف النهائي يحصل على مليون و700 ألف دولار

المشاركة في البطولة يحصل على 900 ألف دولار

ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا ومازيمبي والترجي وبترو أتليتكو وماميلودي صنداونز وإنيمبا والوداد.

وكان كاف أعلن سابقا عن بدء البطولة بمباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا في تنزانيا في الـ20 من شهر أكتوبر المقبل.

أما مباراة الإياب فستقام بعد أربعة أيام في القاهرة.

وأعلن كاف عن موعد انطلاق المباراة بالساعة.

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي فهو سينتظر ملاقاة الفائز من بترو أتليتكو وصنداونز.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي وفقا لتوقيت القاهرة كالتالي:

مباريات الذهاب

مازيمبي والترجي ستقام في الرابعة عصرا يوم 21 أكتوبر.

بترو أتليتكو وصنداونز ستقام في السادسة والنصف مساء يوم 21 أكتوبر.

إنيمبا والوداد ستقام في التاسعة مساء يوم 22 أكتوبر.

الدوري الإفريقي الأهلي سيمبا
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