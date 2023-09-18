انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (2)-(0) البنك الأهلي.. نهاية مواجهة الافتتاح
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الدوري المصري بمواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي.
ويستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري المباراة الافتتاحية للمسابقة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق87 جوووووول عبد الرحمن شيكا يسجل الثاني لطلائع الجيش
ق63 جوووووول يسري وحيد يفتتح التسجيل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 أبو جبل يتألق أمام تسديدة موسى دياوارا
ق15 لا يزال التعادل سلبيا
انطلاق المباراة
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