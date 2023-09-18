نيفيل: مشروع تشيلسي عشوائي ومجنون

شن جاري نيفيل أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هجوما حادا على نادي تشيلسي ومالكه تود بويلي.

وتحدث نيفيل مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية عن مشروع تشيلسي إذ قال: "مشروع جنوني وعشوائي في عدد اللاعبين الذي يجلبونهم، كنا نقول ذلك منذ 15 شهرا".

وأكمل "تم التعاقد مع كول بالمر مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، رأينا ذلك مع يونايتد وهو الافتقار في الاستقرار منذ قدوم تود بويلي".

وأضاف "إنهم في حاجة فقط للتوقف، أحيانا أقول ذلك في حياتي الخاصة، عندما تشعر أنك تدور بسرعة كبيرة في الدوار، فعليك أن تتوقف".

وتابع "يجب أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لبوكيتينو وللجماهير في الوقت الحالي".

وشدد "الجماهير لا تعرف من سيلعب من مباراة إلى أخرى، المشروع يبدو جنونيا مع عدم وجود تنسيق".

وأنهى حديثه قائلا: "أعرف أنهم يتعاقدون مع لاعبين شباب بعقود طويلة، بوكيتينو مدرب رائع ويجب على النادي تركه يعمل على هذه المشكلة من خلال فترة من الوقت".

وتنتشر الانتقادات صوب النادي اللندني بسبب الصرف الكبير منذ شراء بويلي لنادي تشيلسي بعد سحب ملكيته من الروسي رومان أبراموفيتش.، إذ أنفق النادي في الانتقالات مليار و73 مليون يورو.

ويحقق تشيلسي نتائج سيئة إذ يحتل الفريق المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد خمس نقاط، بالإضافة لعدم المشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم الجاري.

وتبلغ قيمة أكبر عملية شراء للنادي في عهد بويلي 121 مليون يورو بعد التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في شهر يناير الماضي، قادما من نادي بنفيكا البرتغالي.