التشكيل - جودوين يقود هجوم الجيش.. وأيمن أشرف ومدبولي أساسيان مع البنك الأهلي
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 17:40
كتب : FilGoal
يقود جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش في افتتاحية الدوري المصري أمام البنك الأهلي.
ويبدأ الثلاثي أيمن أشرف وأحمد مدبولي ومحمد عبد اللطيف جريندو في التشكيل الأساسي لفريق البنك الأهلي.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب
الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.
الهجوم: جودوين شيكا
بينما تشكيل البنك الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: إسحاق يعقوبو - أيمن أشرف - محمود الجزار - محمود سيد
الوسط: أحمد مدبولي - محمد فتحي - سعيدو سيمبوري
الهجوم: كريم بامبو - أحمد ياسر - محمد جريندو
وينطلق الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.
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