آس: الركراكي في مدريد لمحاولة إقناع دياز للعب لـ المغرب

حضر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، في مدرجات سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي من أجل براهيم دياز.

براهيم دياز النادي : ريال مدريد إسبانيا المغرب

وفاز النادي الملكي على ضيفه سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

وتواجد الركراكي في العاصمة الإسبانية وفقا لصحيفة آس الإسبانية في محاولة لإقناع صانع ألعاب ريال مدريد للعب لصالح المغرب.

ويلاقي منتخب المغرب منافسة قوية من الجانب الإسباني، بسبب إمكانية مشاركة دياز مع منتخب الماتادور .

وبالرغم من مشاركة دياز مع الفريق الأول لمنتخب إسبانيا من قبل في مباراة ودية أمام ليتوانيا في عام 2021 وسجل هدفا، إلا أن الفيفا يعطي الحق له في التحول للعب مع المغرب.

ويأمل الركراكي من نجاحه في مهمة إقناع دياز للعب للمغرب، لضمه في القائمة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وستقام البطولة في 13 يناير من العام المقبل حتى 11 فبراير في كوت ديفوار.

وقال الركراكي عن دياز في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "من الواضح أننا مهتمون به، ومع ذلك هناك جوانب كثيرة لهذه الحالة، وليس من السهل حلها".

وكشفت صحيفة أس الإسبانية، أن رغبة لاعب ميلان الإيطالي السابق هي اللعب لصالح منتخب إسبانيا، ويأمل بأن يتم استدعاءه.

وأكد المصدر ذاته أن آمال دياز تأتي بسبب علاقته الجيدة بلويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وشارك دياز لأول مرة مع فريق تحت 19 عاما لإسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي، فهو أول من وثق فيه واستدعاه، فكان يبلغ من العمر 17 عام فقط.

ومدح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد دياز خلال الموسم الجاري فقال في تصريحات نشرتها صحيفة أس: "تحسن كثيرا ولا يزال يتمتع بالجودة، لكنه أصبح اكثر قوة ونما بدنيا".

ولعب دياز خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد لمدة 16 دقيقة مقسمة على ثلاث مباريات.

وبالرغم من ذلك فدياز لديه الأمل في المشاركة بشكل أكبر إذ صرح: "المدرب قال لي بأن استغل كل دقيقة ألعبها، ومحاولة قلب المباريات".

وكان الركراكي يأمل في انتداب لامين جمال لاعب برشلونة الشاب ولكنه انضم إلى صفوف إسبانيا في التوقف الدولي الماضي.