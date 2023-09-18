مدرب خيتافي يعتذر لبيلينجهام بسبب ضم جرينوود

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

اعتذر خوسيه بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي الإسباني، إلى جود بيلينجهام لاعب وسط فريق ريال مدريد بعدما نشر معلومة خاطئة تخص ضم ماسون جرينوود.

وكان قد تعاقد مع جرينوود على سبيل الإعارة، قادما من مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وادعى بوردالاس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام أوساسونا أن جرينوود انضم لخيتافي بسبب بيلينجهام إذ قال: "جرينوود وبيلينجهام صديقان عظيمان، وأعطاه نصيحة باللعب في الدوري الإسباني".

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وغضبت عائلة بيلينجهام من هذا الادعاء، لأنه وحسب التقارير فلاعب ريال مدريد لم يعط أي نصيحة لجرينوود.

وتحدث بوردالاس بعد فوز فريقه على أوساساونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين إذ قال: "أريد توضيح سوء الفهم الذي حدث".

وتابع: "قلت إن جرينوود جاء إلى خيتافي لأنه تحدث إلى بيلينجهام، وتم إيضاح الأمر لي أنه لم يكن كذلك".

وشدد: "اعتذر، كان توقيع جرينوود لنا بسبب اهتمامنا به، تم عرضه علينا، وكان لدينا رغبة كبيرة في التعاقد معه، لم يكن لدي أي نية سيئة".

وشارك جرينوود أمام أوساسونا لمدة 13 دقيقة في أول مباراة يخوضها منذ شهر يناير من العام الماضي، بسبب إيقافه بعد اتهامه في قضية جنائية بعد مزاعم بمحاولة الاغتصاب والاعتداء على صديقته.

وعلق بوردالاس على أداء جرينوود قائلا: "أنه يحتاج إلى وقت للتأقلم، وعلينا أن نتحلى بالصبر معه، عليه آمال كبيرة، سيكون إيجابيا لخيتافي ولكرة القدم الإسبانية".

ماسون جرينوود خيتافي
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