عامر حسين لـ في الجول: صلاح محسن يغيب عن مواجهة المصري.. وبطاقات الدوري مرتبطة بكأس الرابطة

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمسؤول عن المسابقات في الدوري المصري عن غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي المقبلة ضد المصري.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال حسين لـ FilGoal.com: "صلاح محسن لاعب الأهلي سيغيب عن مواجهة المصري بسبب تراكم البطاقات".

وتابع "البطاقات والإيقافات في الدوري مرتبطة بكأس الرابطة المصرية ويكملان بعضهما، بينما يرتبط كأس مصر وكأس السوبر في نفس الأمر".

وشدد لو أنهى لاعب الموسم بحصوله على إنذار أو اثنين سيتم إزالتهم ولكن إذا حصل على إنذار ثالث في آخر مباراة بالدوري سيعني ذلك غيابه عن أول مباراة في الموسم المقبل أو في المباراة التالية بكأس الرابطة".

وكان FilGoal.com قد علم أيضا أن أحمد سيد زيزو" وحاتم سكر ثنائي الزمالك سيغيب غن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي بعد موسم قضاه على سبيل الإعارة مع سيراميكا كليوباترا وتوج خلاله بكأس الرابطة المصرية.

ويفتتح الأهلي الدوري بمواجهة المصري غدا الثلاثاء على استاد برج العرب في الجولة الأولى.