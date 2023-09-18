مهاجم وست هام: صلاح لم يمانع الانتقال للسعودية.. وما فعله ليفربول جنون

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ولفرهامبتون ضد ليفربول

وصف مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد رفض ليفربول لرحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي هذا الصيف بالجنون.

ورفض ليفربول العروض التي تلقاها من اتحاد جدة لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير عديدة.

وقال مايكل أنطونيو مهاجم وست هام لـB.B.C: "محمد صلاح لم يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي بأي حال من الأحوال".

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وأضاف "لقد تم منعه من قبل ليفربول، قالوا له لن تذهب إلى أي مكان، وهو لم يعترض على ذلك".

وتابع "لكي نكون منصفين، لم يثر صلاح أي ضجة وسمح لمسؤولي ليفربول بفعل ما يريدون، لكنني أعلم يقينا أنه كان مستعدا للرحيل".

وأكمل "ماذا يمكنه أن يفعل أكثر في ليفربول؟ لقد حقق كل البطولات الممكنة، وهذه الفرصة للانتقال إلى الدوري السعودي كانت فرصة عظيمة بالنسبة له، فهو رجل مسلم يذهب إلى بلد مسلم، 215 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول مقابل لاعب يبلغ من العمر 31 عامًا. أجد أنه من الجنون تماما أنهم لم يقبلوا ذلك".

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح - 31 عاما - ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

وجدد قائد منتخب مصر عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 310 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 188 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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