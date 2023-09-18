نور السيد لـ في الجول: مستعدون لبداية الدوري.. ونتمنى جدول منتظم

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 14:20

كتب : عمرو نبيل

نور السيد - الجونة - الإسماعيلي

شدد نور السيد لاعب الجونة على استعداد فريقه لخوض مباريات الموسم الجديد.

نور السيد

النادي : الجونة

الجونة

وقال السيد لـ FilGoal.com: " "جاهزون للموسم الجديد وعلاء عبد العال تمكن من صنع فريق قوي وفقط ما نحتاجه هو أن يحالفنا التوفيق".

وتابع "نريد دوري منتظم وجدول كامل للمباريات وتحديد مواعيد التوقفات، عندما كنت ألعب مع نادي الدفاع الحسني الجديدي كان الاتحاد المغربي يحدد كل شيء قبل بداية الموسم".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - غياب زيزو وحاتم سكر عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف كورتوا: أتمنى لعب بعض المباريات قبل نهاية الموسم أنشيلوتي يوجه تحذيرا للاعبيه بسبب استقبال الأهداف المبكرة كرة سلة - تتويج سيدات مصر بلقب ريد بُل هاف كورت 3x3 العالمية

وسيفتتح الجونة مبارياته في الدوري بمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية.

وصعد الجونة حديثا من الدرجة الثانية برفقة بلدية المحلة وزد.

وينطلق الدوري مساء اليوم بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.

نور السيد الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - غياب زيزو وحاتم سكر عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف رئيس فيوتشر: لذلك السبب لم ندفع مديونيات صفقة رفعت.. ورد من نائب المصري وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة.. و24 ساعة راحة من التدريبات الكشف عن قمصان المصري للموسم الجديد مواعيد مباريات الإثنين 18 سبتمبر - افتتاح الدوري المصري.. ودوري أبطال آسيا جدو: هدفنا الفوز على الزمالك ليكون دفعة قوية لـ بيراميدز في الدوري من الدرجة الثانية إلى الممتاز.. 28 لاعبا في الموسم الجديد قبل انطلاق الموسم الجديد.. خريطة المدربين والتغييرات الفنية في الدوري المصري
أخر الأخبار
بأثر رجعي.. كاف يرفع جائزة التتويج بالسوبر الإفريقي بنسبة 130% 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مهاجم وست هام: صلاح لم يمانع الانتقال للسعودية.. وما فعله ليفربول جنون 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: أريد القتال من أجل دوري أبطال أوروبا.. وأشعر بالفخر بسبب التزام اللاعبين 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حمى كريستيانو رونالدو تجتاح إيران.. بكاء وجنون واستقبال أبطال ساعة | السعودية
كيف توقع الذكاء الاصطناعي تألق بيلينجهام قبل انتقاله لريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
إبراهيموفيتش يدعم ميلان بعد خسارة الدربي القاسية وقبل لقاء نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
نور السيد لـ في الجول: مستعدون لبداية الدوري.. ونتمنى جدول منتظم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - غياب زيزو وحاتم سكر عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري