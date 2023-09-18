نور السيد لـ في الجول: مستعدون لبداية الدوري.. ونتمنى جدول منتظم

شدد نور السيد لاعب الجونة على استعداد فريقه لخوض مباريات الموسم الجديد.

نور السيد النادي : الجونة الجونة

وقال السيد لـ FilGoal.com: " "جاهزون للموسم الجديد وعلاء عبد العال تمكن من صنع فريق قوي وفقط ما نحتاجه هو أن يحالفنا التوفيق".

وتابع "نريد دوري منتظم وجدول كامل للمباريات وتحديد مواعيد التوقفات، عندما كنت ألعب مع نادي الدفاع الحسني الجديدي كان الاتحاد المغربي يحدد كل شيء قبل بداية الموسم".

وسيفتتح الجونة مبارياته في الدوري بمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية.

وصعد الجونة حديثا من الدرجة الثانية برفقة بلدية المحلة وزد.

وينطلق الدوري مساء اليوم بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.