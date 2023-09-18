خبر في الجول - غياب زيزو وحاتم سكر عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 13:50

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

يستمر غياب أحمد سيد "زيزو" عن الزمالك في المباراة المقبلة والأولى بالدوري ضد بيراميدز وتلك المرة بسبب الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن كل من زيزو وحاتم سكر سيغيبان عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف.

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زيزو كان قد حصل على بطاقة صفراء عقب نهاية المباراة الاخيرة في دوري الموسم الماضي ضد فاركو بسبب الاعتراض على الحكم وهو ما لم يظهر في البث المباشر للمباراة.

وكان حاتم سكر قد تعرض للطرد بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية خلال نفس المباراة.

وتشمل لائحة الدوري المصري ترحيل إيقاف اللاعبين إذا تعرض للعقوبة خلال المباراة الأخيرة من الدوري وحتى الموسم الجديد.

ولذلك سيتعرض الثنائي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وغاب زيزو عن المباراة الأولى كأس الكونفدرالية ضد أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32.

وكان الزمالك قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

الزمالك بيراميدز حاتم سكر أحمد سيد زيزو
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