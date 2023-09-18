هارفي إليوت: أتمنى أن يعتزل صلاح في ليفربول

تغنى هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب بقدرات زميله محمد صلاح وتمنى أن يعتزل في صفوف الريدز.

صلاح صنع هدفا لإليوت أمام ولفرهامبتون في المباراة التي شهدت صناعة الدولي المصري لثلاثة أهداف لكن الهدف الأخير احتسب كهدف عكسي.

وقال هارفي إليوت في تصريحات لشبكة ذا أثليتك:"محمد صلاح لا يصدق، كلاعب وكشخص".

وأضاف "أتمنى ألا يرحل من ليفربول أبدا لأنني أحاول التعلم منه وتطبيق ذلك في أسلوب لعبي".

وتابع الإنجليزي الشاب "نأمل ألا يغادر ويبقى هنا لبقية مسيرته، التعلم منه كان حلما أصبح حقيقة".

وأكمل "من الصعب جدا الدفاع ضد صلاح، لديه عيون في كل مكان، نرى ذلك باستمرار. يمكنك دائما الاعتماد عليه".

وأتم "فهو لا يتمتع فقط بقدرته على التسجيل والتي يراها الجميع، بل إنه يتمتع أيضا بنفس القدرة على الإبداع وصناعة الأهداف".

وسجل صلاح هدفين في 5 مباريات هذا الموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 310 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 188 هدفا وصنع 83 هدفا.

video:1

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.