مواعيد مباريات الإثنين 18 سبتمبر - افتتاح الدوري المصري.. ودوري أبطال آسيا

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

إيزاكو ياكوبو ومحمد دبش وأسامة إبراهيم – البنك الأهلي وطلائع الجيش

يفتتح اليوم الدوري المصري لموسم 2023/2024 بمباراة واحدة من الجولة الأولى.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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طلائع الجيش × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × بيرنلي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

غرناطة × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × بولونيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساليرنيتانا × تورينو.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال آسيا

القوة الجوية × سباهان.. 1:00 مساء - بي إن سبورت AFC.

الفيصلي × ناساف كارشي.. 7:00 مساء - بي إن سبورت AFC.

الاتحاد × أوكمك.. 7:00 مساء - بي إن سبورت AFC.

السد × الشارقة.. 9:00 مساء - بي إن سبورت AFC.

الهلال × نافباخور.. 9:00 مساء - بي إن سبورت AFC.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الدوري المصري الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات الإثنين
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