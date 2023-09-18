مواعيد مباريات الإثنين 18 سبتمبر - افتتاح الدوري المصري.. ودوري أبطال آسيا
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 10:25
كتب : FilGoal
يفتتح اليوم الدوري المصري لموسم 2023/2024 بمباراة واحدة من الجولة الأولى.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
طلائع الجيش × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست × بيرنلي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
غرناطة × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بولونيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ساليرنيتانا × تورينو.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال آسيا
القوة الجوية × سباهان.. 1:00 مساء - بي إن سبورت AFC.
الفيصلي × ناساف كارشي.. 7:00 مساء - بي إن سبورت AFC.
الاتحاد × أوكمك.. 7:00 مساء - بي إن سبورت AFC.
السد × الشارقة.. 9:00 مساء - بي إن سبورت AFC.
الهلال × نافباخور.. 9:00 مساء - بي إن سبورت AFC.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا