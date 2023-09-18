مواعيد مباريات الإثنين 18 سبتمبر - افتتاح الدوري المصري.. ودوري أبطال آسيا

الكشف عن قمصان المصري للموسم الجديد

جدو: هدفنا الفوز على الزمالك ليكون دفعة قوية لـ بيراميدز في لدوري

من الدرجة الثانية إلى الممتاز.. 28 لاعبا في الموسم الجديد

قبل انطلاق الموسم الجديد.. خريطة المدربين والتغييرات الفنية في الدوري المصري

حبر في الجول - الزمالك يسدد قيمة مصاريف الاستئناف ضد عقوبة بوطيب

طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24.. وأسعار التذاكر

بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين

تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية