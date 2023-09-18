الفوز الأكبر منذ 2006.. روما يضرب إمبولي بسباعية

حقق روما الفوز على إمبولي بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب أولمبيكو في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

الفوز كان هو الأول لروما منذ بداية الموسم الحالي بعد تعادل وهزيمتين.

وحقق روما أكبر الفوز بسبعة أهداف للمرة الأولى منذ عام 2006 عندما فاز بنفس النتيجة على كاتانيا.

الفوز رفع رصيد روما للنقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما استمر إمبولي بدون نقاط في المركز الأخير.

تقدم روما بالهدف الأول عن طريق ديبالا في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء.

وأضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة برأسية مستغلا عرضية من راسموم كريستينسن.

وفي الدقيقة الـ 35 سجل روما الثالث عن طريق ألبيرتو جراسي بالخطأ في مرماه.

وأضاف ديبالا الرابع بمجهود فردي رائع في الدقيقة الـ 55.

في الدقيقة الـ 79 أضاف بريان كريستانتي الخامس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل لوكاكو أول أهدافه بقميص الفريق والسادس لروما في المباراة بعد تمريرة من أندريا بيلوتي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وأنهى جيانلوكا مانشيني سباعية روما في الدقيقة الـ 86 برأسية.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد تورينو على ملعب الأخير يوم الأحد 24 سبتمبر.

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