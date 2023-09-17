رغم الاستبسال الدفاعي.. أرسنال يعود بفوز صعب من جوديسون بارك

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - إيفرتون ضد أرسنال

حقق أرسنال فوزا صعبا على إيفرتون بهدف دون مقابل على ملعب جوديسون بارك في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 13 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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وتوقف رصيد إيفرتون عند نقطة واحدة في المركز الـ 18.

الفوز هو الثالث لأرسنال على الفرق التي يتولى تدريبها شون دايش خلال الـ 8 مباريات الأخيرة.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من إدوارد نيكيتا وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

أحداث المباراة

تقدم أرسنال بهدف أول في الدقيقة الـ 19 عن طريق جابرييل مارتينيلي بعد تمريرة رائعة من فابيو فييرا لينفرد بالمرمى ويسجل.

بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بسبب وجود وضعية تسلل في بداية الهجمة.

وبعد ثلاث دقائق تعرض مارتينيلي للإصابة ليستبدل ويحل لياندرو تروسارد بدلا منه.

مع بداية الشوط الثاني تألق بيكفورد في التصدي لتسديدة من أوديجارد.

استمر استبسال دفاعات إيفرتون أمام هجمات أرسنال حتى الدقيقة الـ 69 عندما سجل تروسارد هدف التقدم مستغلا تمريرة من ساكا ليسدد في الشباك.

وأهدر أوديجارد فرصة تسجيل الثاني في الدقيقة الـ 77 بعدما أهدر انفرادا بمرمى بيكفورد الذي تألق من جديد.

لم يندم أوديجارد على فرصة الهدف المهدرة لأن أرسنال تمكن من الحفاظ على فوزه حتى النهاية.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام على ملعب الإمارات يوم 24 سبتمبر، بينما سيحل إيفرتون ضيفا على برينتفورد.

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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