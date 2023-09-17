بعد بيع 3 لاعبين إلى قطر.. الصحافة الإسبانية تتهم سان جيرمان بالتحايل على القانون

واصلت الصحافة الإسبانية توجيه الاتهامات إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن الصفقات سواء التي أبرمها العملاق الفرنسي أو حتى الراحلين.

وخلال الأيام الماضية باع باريس سان جيرمان 3 لاعبين إلى أندية الدوري القطري، وهم ماركو فيراتي وعبده ديالو إلى نادي العربي، ويوليان دراكسلر إلى الأهلي القطي.

الأمر الذي أثار شكوك صحيفة سبورت الإسبانية بسبب المبالغ التي باع بها باريس اللاعبين للأندية القطرية.

فحصل باريس على 45 مليون يورو مقابل بيع ماركو فيراتي، و15 مليون يورو مقابل بيع ديالو، و20 مليون بعد بيع دراكسلر.

وتساءلت الصحيفة عن وجود تحايل وخداع من قبل إدارة النادي الباريسي بسبب الأسعار المبالغ فيها من وجهة نظرها مقابل بيع اللاعبين وكسب ما 80 مليون يورو.

وتعتقد الصحيفة أن إدارة النادي كانت تسعى لتحقيق مكاسب مادية للتحايل على قانون اللعب المالي النظيف، وذلك بعدما أبرم صفقات مقابل مبالغ مالية كبيرة وكان يجب عليه بيع بعض اللاعبين ليسير بشكل سليم مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وعلق خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية على الأمر قائلا لفوت ميركاتو: "نحن نستطيع أن نفعل مثل فرنسا ونجد دولة تابعة تشتري منا اللاعبين لتحقيق أرباح كبيرة، ثم نشتري كل اللاعبين الذين نريدهم".

وأنهى حديثه قائلا: "إذ لا يتحكمون في باريس في حين بيعهم فيراتي لقطر مقابل 45 مليون يورو، فهل هذا هو النظام الذي نريده؟، أنا لا أصدق".

ويحتل الفريق الذي يدربه لويس إنريكي المركز الرابع في منافسات الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط بشكل مؤقت، إذ خسر في الجولة الخامسة أمام نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب حديقة الأمراء.