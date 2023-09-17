قبل انطلاق الموسم الجديد.. خريطة المدربين والتغييرات الفنية في الدوري المصري

موسم جديد للدوري المصري سينطلق بعد ساعات في مسابقة هي الأهم محليا والأكثر متابعة في الكرة المصرية.

ويبدأ الدوري المصري بعدة تغييرات على مستوى المدربين، سواء المتواجدين من الموسم الماضي أو الجدد.

ومن الموسم الماضي يستمر 9 مدربين مع فرق الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد.

بالتأكيد على رأسهم مارسيل كولر مدرب الأهلي، ويأتي معه كل من:

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

البرتغالي جايمي باتشيكو مع بيراميدز

أحمد سامي مع سموحة

تامر مصطفى مع إنبي

القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مع البنك الأهلي

عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش

شوقي غريب مع المقاولون العرب

البرتغالي برونو روماو مع فاركو

ويعد شوقي غريب هو أقدم مدرب مستمر مع فريقه في الدوري حتى الآن، بعدما تولى تدريب المقاولون العرب في الأسابيع الأخيرة من الموسم قبل الماضي 2021-2022.

بينما ريكاردو فورموسينيو هو أكبر مدرب في الدوري المصري بعمر 67 سنة.

أما البرتغالي برونو روماو مدرب فاركو هو أصغر مدرب أجنبي يعمل في الدوري المصري. وهي أول تجربة تدريبية منفرده له.

بالإضافة إلى 3 مدربين مع الصاعدين الجدد للدوري وهم:

مجدي عبد العاطي مع نادي زد

أحمد عبد الرؤوف مع بلدية المحلة

علاء عبد العال مع الجونة، وهو الذي جاء بعد صعود الفريق للدوري المصري خلفا لـ أحمد بيبو.

ويعتبر أحمد عبد الرؤوف هو أصغر مدرب في الدوري المصري هذا الموسم بعمر 37 سنة.

بخلاف ذلك يوجد 6 تغييرات فنية في فرق الدوري المصري قبل بداية الموسم وهم:

إيهاب جلال مع الإسماعيلي

علي ماهر مع المصري

طارق العشري مع الاتحاد السكندري

أيمن الرمادي مع سيراميكا كليوباترا

البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مع مودرن فيوتشر

ميمي عبد الرازق مع الداخلية

ويبدأ الدوري المصري بوجود 5 مدربين أجانب بـ3 جنسيات بواقع 3 مدربين من البرتغال وواحد من سويسرا وآخر من قبرص.