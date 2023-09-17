بوتشيتينو: تشيلسي كان يستحق الفوز.. 12 إصابة ولا يمكنني لوم أحد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

سترلينج - بوتشيتينو

تحدث ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي عن تعادل فريقه أمام بورنموث بلا أهداف في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتشيتينو في تصريحاته لـ سكاي سبورتس بعد المباراة: "لا يمكنني القول إني سعيد ولكنها كانت مباراة تنافسية للغاية. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، فقد خلقنا العديد من الفرص ولم نسجل".

وأضاف "في ظل وجود 12 إصابة، أعتقد أن الفريق قدم جهدا جيدا للغاية".

أخبار متعلقة:
تليجراف: مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 95 مليون يورو بسبب أزمة أنتوني تعثر جديد.. تشيلسي يتعادل مع بورنموث هنري: ميسي لم يفشل مع باريس سان جيرمان بالرغم من إشادة أنشيلوتي.. ريال مدريد يستهدف ثنائي تشيلسي وإنتر لخلافة كارباخال

وأوضح "يجب أن نتحسن في محاولاتنا وفاعليتنا أمام المرمى. نحتاج للهدوء ولكن هذه الظروف ليست سهلة على اللاعبين. لا يمكننا لوم أحد بعينه".

وتابع "ما تقوله الأرقام في النهاية أننا لم نملك ما يكفي. الأمر يتعلق دائما بالمباراة، كان يجب أن نفوز اليوم بسهولة لأننا امتلكنا الفرص في أول 30 دقيقة. إذا لم نسجل ولم نفز ربما تحتاجون لإخبار الناس بأننا لم نملك ما يكفي من الحلول".

وعن ميكايلو مودريك قال: "إنه يتحسن ولا يزال بحاجة للتعلم في الدوري الإنجليزي الممتاز وفهم اللعبة بشكل أفضل".

وأخيرا عن غياب مارك كوكوريا قال: "لقد كان مريضا. جاء إلى مران الأمس وأصيب بارتفاع في درجة حرارته".

واصل تشيلسي نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي وتعادل مع مضيفه بورنموث سلبيا في الجولة الخامسة من المسابقة.

ووصل تشيلسي إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما حصد بورنموث نقطته الثالثة ويأتي في المركز الـ15.

ماوريسيو بوتشيتينو تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رغم الاستبسال الدفاعي.. أرسنال يعود بفوز صعب من جوديسون بارك تليجراف: مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 95 مليون يورو بسبب أزمة أنتوني انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) أرسنال تعثر جديد.. تشيلسي يتعادل مع بورنموث تشكيل أرسنال - رايا يحرس المرمى أمام إيفرتون.. وهافرتز على الدكة روبرتسون: ما يحدث مع صلاح غير عادل كلوب يتغنى بما قدمه صلاح أمام ولفرهامبتون تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
رغم الاستبسال الدفاعي.. أرسنال يعود بفوز صعب من جوديسون بارك 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد بيع 3 لاعبين إلى قطر.. الصحافة الإسبانية تتهم سان جيرمان بالتحايل على القانون 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
من الدرجة الثانية إلى الممتاز.. 28 لاعبا في الموسم الجديد 32 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد سوسيداد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل انطلاق الموسم الجديد.. خريطة المدربين والتغييرات الفنية في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
بوتشيتينو: تشيلسي كان يستحق الفوز.. 12 إصابة ولا يمكنني لوم أحد ساعة | الدوري الإنجليزي
حبر في الجول - الزمالك يسدد قيمة مصاريف الاستئناف ضد عقوبة بوطيب ساعة | الدوري المصري
بنزيمة: ما قدمته مع ريال مدريد من الماضي وهذا هو الاختلاف.. وسانتو يكشف موقف مصابي الاتحاد ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك