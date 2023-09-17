بوتشيتينو: تشيلسي كان يستحق الفوز.. 12 إصابة ولا يمكنني لوم أحد

تحدث ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي عن تعادل فريقه أمام بورنموث بلا أهداف في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتشيتينو في تصريحاته لـ سكاي سبورتس بعد المباراة: "لا يمكنني القول إني سعيد ولكنها كانت مباراة تنافسية للغاية. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، فقد خلقنا العديد من الفرص ولم نسجل".

وأضاف "في ظل وجود 12 إصابة، أعتقد أن الفريق قدم جهدا جيدا للغاية".

وأوضح "يجب أن نتحسن في محاولاتنا وفاعليتنا أمام المرمى. نحتاج للهدوء ولكن هذه الظروف ليست سهلة على اللاعبين. لا يمكننا لوم أحد بعينه".

وتابع "ما تقوله الأرقام في النهاية أننا لم نملك ما يكفي. الأمر يتعلق دائما بالمباراة، كان يجب أن نفوز اليوم بسهولة لأننا امتلكنا الفرص في أول 30 دقيقة. إذا لم نسجل ولم نفز ربما تحتاجون لإخبار الناس بأننا لم نملك ما يكفي من الحلول".

وعن ميكايلو مودريك قال: "إنه يتحسن ولا يزال بحاجة للتعلم في الدوري الإنجليزي الممتاز وفهم اللعبة بشكل أفضل".

وأخيرا عن غياب مارك كوكوريا قال: "لقد كان مريضا. جاء إلى مران الأمس وأصيب بارتفاع في درجة حرارته".

واصل تشيلسي نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي وتعادل مع مضيفه بورنموث سلبيا في الجولة الخامسة من المسابقة.

ووصل تشيلسي إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما حصد بورنموث نقطته الثالثة ويأتي في المركز الـ15.