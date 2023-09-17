تعثر جديد.. تشيلسي يتعادل مع بورنموث

واصل تشيلسي نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي وتعادل مع مضيفه بورنموث سلبيا في الجولة الخامسة من المسابقة.

ووصل تشيلسي إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما حصد بورنموث نقطته الثالثة ويأتي في المركز الـ15.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين وحاول تشيلسي كثيرا تسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى.

وسجل تشيلسي هدفا في الدقيقة 51 بقدم ليفي كولويل بعد متابعة لركلة حرة مباشرة سددها رحيم ستيرلينج في العارضة وارتدت له.

لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل مدافع تشيلسي.

وسيطر تشيلسي في الشوط الثاني واستمرت محاولاته على مرمى بورنموث ولكن لم تكتمل بشكل صحيح.

بينما شكلت هجمات بورنموث المرتدة خطورة على مرمى تشيلسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويلعب تشيلسي في المباراة المقبلة ضد أستون فيلا يوم الأحد المقبل بملعب ستامفورد بريدج.