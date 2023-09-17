على نفس ملعب الزمالك.. مودرن فيوتشر يخسر في ذهاب الكونفدرالية ضد سينجيدا
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 18:11
كتب : FilGoal
افتتح مودرن فيوتشر موسمه بالخسارة من سينجيندا التنزاني بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
المباراة أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا وهو نفس الملعب الذي أقيمت عليه مباراة الزمالك وأرتا سولار بالأمس.
التشكيل
بدأ فيوتشر المباراة بثلاثي هجومي مكون من ناصر ماهر ومروان محسن وعبد الكبير الوادي.
أحداث المباراة
سيطر أصحاب الأرض على المباراة منذ البداية لمحاولة تسجيل الهدف الأول ولكن بدون فرص حقيقية على المرمى.
وسدد عبد الكبير الوادي تسجيل الأول بتسديدة جاءت فوق المرمى في الدقيقة الـ 35.
وفي بداية الشوط الثاني تقدم سينجيدا بالهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق بوبا برانجا.
وحاول مروان محسن برأسية تسجيل التعادل بعد دقيقة واحدة ولكنها جاءت سهلة في يد الحارس.
واستمرت سيطرة فيوتشر على باقي مجريات المباراة ولكن بدون فرص خطيرة لإدراك التعادل.
وستقام مباراة الإياب في القاهرة خلال أحد أيام 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.
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بتسديدة صاروخية 💥💥 نادي سينجيدا بيج ستارز التنزاني يسجل الهدف الأول في فيوتشر ⚽️— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 17, 2023
سينجيدا ستارز 1 : 0 فيوتشر pic.twitter.com/FtKzQL4Mv0