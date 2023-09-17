أول مباراة بدوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 18:01
كتب : FilGoal
تعادل بيراميدز مع مضيفه الجيش الرواندي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.
جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.
وشهدت المباراة مشاركة فيستون ماييلي المهاجم الجديد لبيراميدز، وشارك أيضا في الشوط الثاني سيف فاروق جعفر.
ويلعب بيراميدز يوم الخميس المقبل أول مبارياته في الدوري المصري ضد الزمالك.
بينما تقام مباراة العودة ضد الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري في ملعب الدفاع الجوي.
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