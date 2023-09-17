طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24.. وأسعار التذاكر

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - دوري النيل

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة الأولى من الدوري المصري موسم 2023-24.

ويبدأ الدوري المصري في نسخته الـ 65 يوم غدا الإثنين بلقاء يجمع طلائع الجيش والبنك الأهلي في السابعة مساءً.

وسبق أن أعلنت رابطة الأندية المصرية زيادة عدد الجماهير في المباريات لتصل لـ 10 آلاف لكل مباراة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين للموسم الرابع على التوالي.. فانتازي الدوري المصري يعود من جديد جميع انتقالات الدوري المصري لموسم 2023-2024 موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-24 لـ الدوري المصري

تعرف أيضا على لوائح رابطة الأندية وعقوبات المشجعين من لائحة الدوري من هنــــــــــــــــــــــا.

وتقرر خوض الأهلي لمباراته مع المصري يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء في ملعب برج العرب.

أما الزمالك وبيراميدز فستكون قمة الجولة هي ختامها حيث تقام في السابعة من مساء الخميس المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

ولن تقام أي مباريات في وقت واحد بل في أوقات متفرقة على مدار اليوم.

جدول مباريات الجولة الأولى:

وجاءت أسعار التذاكر: درجة ثالثة: 75 جنيه - درجة أولى 100 جنيه.

يمكنكم حجز تذاكر المباريات من هنــــــــــــا.

لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID من هنــــــــــــا.

الدوري المصري تذكرتي
نرشح لكم
بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم رئيس إنبي: أهدافنا مشتركة مع تامر مصطفى.. وانطلاقة جديدة لـ زياد طارق إكرامي: بيراميدز والأهلي يمثلا مصر في إفريقيا ولا خيار أمام الجمهور سوى دعمهما للموسم الرابع على التوالي.. فانتازي الدوري المصري يعود من جديد رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لرحيل تامر مصطفى عن تدريب إنبي
أخر الأخبار
هنري: ميسي لم يفشل مع باريس سان جيرمان 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24.. وأسعار التذاكر 28 دقيقة | الدوري المصري
فضيحة كرة القدم للمكفوفين.. محمد فراج يدعي العمى للهروب خارج مصر في " ڤوي! ڤوي! ڤوي!" ساعة | رياضات أخرى
مباشر أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
بالرغم من إشادة أنشيلوتي.. ريال مدريد يستهدف ثنائي تشيلسي وإنتر لخلافة كارباخال ساعة | ميركاتو
اجتماع ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - سينجيدا (1) (0) مودرن فيوتشر.. هدف أول ساعة | الكرة الإفريقية
بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك