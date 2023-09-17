طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24.. وأسعار التذاكر

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة الأولى من الدوري المصري موسم 2023-24.

ويبدأ الدوري المصري في نسخته الـ 65 يوم غدا الإثنين بلقاء يجمع طلائع الجيش والبنك الأهلي في السابعة مساءً.

وسبق أن أعلنت رابطة الأندية المصرية زيادة عدد الجماهير في المباريات لتصل لـ 10 آلاف لكل مباراة.

تعرف أيضا على لوائح رابطة الأندية وعقوبات المشجعين من لائحة الدوري من هنــــــــــــــــــــــا.

وتقرر خوض الأهلي لمباراته مع المصري يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء في ملعب برج العرب.

أما الزمالك وبيراميدز فستكون قمة الجولة هي ختامها حيث تقام في السابعة من مساء الخميس المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

ولن تقام أي مباريات في وقت واحد بل في أوقات متفرقة على مدار اليوم.

جدول مباريات الجولة الأولى:

وجاءت أسعار التذاكر: درجة ثالثة: 75 جنيه - درجة أولى 100 جنيه.

يمكنكم حجز تذاكر المباريات من هنــــــــــــا.

لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID من هنــــــــــــا.

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