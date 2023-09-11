إيقاف المخالف لآخر الموسم وحرمان النادي من جماهيره" عقوبات المشجعين من لائحة الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية لائحة العقوبات الخاصة بالموسم المقبل 2023 - 2024.

وتصل عقوبات رابطة الأندية إلى حرمان المشجع المخالف من حضور المباريات وإيقافه حتى نهاية الموسم، بالإضافة لحرمان النادي من جماهيره.

وجاءت عقوبات الجماهير من لائحة الدوري المصري:

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الأولى (20 ألف جنيه)

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثانية (منع المتواجدين مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه)

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثالثة (مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة وغرامة 100 ألف جنيه)

- المشجع الذي يتعرض للإيقاف للمرة الثالثة (إيقاف حتى نهاية الموسم من جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة)

- السباب الجماعي الذي يؤدي إلى إيقاف الحكم للمباراة (50 ألف جنيه)

- استخدام ألعاب نارية أو قنابل الدخان بالمدرجات (50 ألف جنيه)

- استخدام ألعاب نارية أو قنابل الدخان تؤدي لإيقاف الحكم بالمباراة (100 ألف جنيه)

- قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل أرض الملعب (100 ألف جنيه)

- قيام الجماهير بقذف الزجاجات أو الحجارة على الحكام أو مسؤولي تنظيم المباراة (100 ألف جنيه)

- تكرار قيام الجماهير بقذف الزجاجات أو الحجارة على الحكام أو مسؤولي تنظيم المباراة (200 ألف جنيه)

- قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة (تكاليف الإتلاف + 100 ألف جنيه)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جماهير (300 ألف جنيه غرامة + احتساب النتيجة 2/0)

- تكرار قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جماهير (500 ألف جنيه غرامة + احتساب النتيجة 2/0)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في مباراة بجمهور (100 ألف جنيه + احتساب النتيجة 2/0 + خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في مباراة بدون جمهور (200 ألف جنيه + احتساب النتيجة 2/0)

وتنطلق مسابقة الدوري لموسم 2023 - 2024 في 18 سبتمبر الجاري بينما تختتم المنافسات يوم 30 يونيو وفقا لإعلان رابطة الأندية.