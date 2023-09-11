إيقاف المخالف لآخر الموسم وحرمان النادي من جماهيره" عقوبات المشجعين من لائحة الدوري

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية لائحة العقوبات الخاصة بالموسم المقبل 2023 - 2024.

وتصل عقوبات رابطة الأندية إلى حرمان المشجع المخالف من حضور المباريات وإيقافه حتى نهاية الموسم، بالإضافة لحرمان النادي من جماهيره.

وجاءت عقوبات الجماهير من لائحة الدوري المصري:

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية: تقدمنا بطلب رسمي لإعادة الحضور الجماهيري للدوري بشكل كامل رابطة الأندية تكشف لـ في الجول نسبة زيادة الحضور الجماهيري لمباريات الدوري العد التنازلي.. رابطة الأندية تكشف موعد انطلاق الدوري رابطة الأندية تعلن إقامة قرعة الدوري يوم الاثنين

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الأولى (20 ألف جنيه)

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثانية (منع المتواجدين مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه)

- السباب الجماعي من الجماهير للمرة الثالثة (مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة وغرامة 100 ألف جنيه)

- المشجع الذي يتعرض للإيقاف للمرة الثالثة (إيقاف حتى نهاية الموسم من جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة)

- السباب الجماعي الذي يؤدي إلى إيقاف الحكم للمباراة (50 ألف جنيه)

- استخدام ألعاب نارية أو قنابل الدخان بالمدرجات (50 ألف جنيه)

- استخدام ألعاب نارية أو قنابل الدخان تؤدي لإيقاف الحكم بالمباراة (100 ألف جنيه)

- قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل أرض الملعب (100 ألف جنيه)

- قيام الجماهير بقذف الزجاجات أو الحجارة على الحكام أو مسؤولي تنظيم المباراة (100 ألف جنيه)

- تكرار قيام الجماهير بقذف الزجاجات أو الحجارة على الحكام أو مسؤولي تنظيم المباراة (200 ألف جنيه)

- قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة (تكاليف الإتلاف + 100 ألف جنيه)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جماهير (300 ألف جنيه غرامة + احتساب النتيجة 2/0)

- تكرار قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات في المباريات المقامة بدون جماهير (500 ألف جنيه غرامة + احتساب النتيجة 2/0)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في مباراة بجمهور (100 ألف جنيه + احتساب النتيجة 2/0 + خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم)

- قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في مباراة بدون جمهور (200 ألف جنيه + احتساب النتيجة 2/0)

وتنطلق مسابقة الدوري لموسم 2023 - 2024 في 18 سبتمبر الجاري بينما تختتم المنافسات يوم 30 يونيو وفقا لإعلان رابطة الأندية.

رابطة الأندية الدوري المصري عقوبات الجماهير لوائح العقوبات لائحة العقوبات لائحة رابطة الأندية
نرشح لكم
العشري لـ في الجول: لا يوجد فريق سهل.. وخسارة الزمالك أمام سيراميكا ليست المقياس أحمد سامي لـ في الجول: صعوبة قرعة سموحة تكمن في المجهول الاستعداد الأخير.. الأهلي يهزم طلائع الجيش وشوبير يتصدى لركلة جزاء عودة ناجحة.. منتخب مصر الأولمبي يهزم روسيا في ختام المعسكر هاني سعيد: بوبو يحتاج لعملية جراحية.. وهذا موقفنا من مواجهة الزمالك في افتتاح الدوري قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك قرعة الدوري - جدول مباريات الأهلي.. بداية قوية ضد المصري والختام مع فيوتشر
أخر الأخبار
إيقاف المخالف لآخر الموسم وحرمان النادي من جماهيره" عقوبات المشجعين من لائحة الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
العشري لـ في الجول: لا يوجد فريق سهل.. وخسارة الزمالك أمام سيراميكا ليست المقياس 41 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي لـ في الجول: صعوبة قرعة سموحة تكمن في المجهول 48 دقيقة | الدوري المصري
الاستعداد الأخير.. الأهلي يهزم طلائع الجيش وشوبير يتصدى لركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
عودة ناجحة.. منتخب مصر الأولمبي يهزم روسيا في ختام المعسكر ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: بوبو يحتاج لعملية جراحية.. وهذا موقفنا من مواجهة الزمالك في افتتاح الدوري ساعة | الكرة المصرية
قرعة الدوري - جدول مباريات الإسماعيلي.. صدام مبكر مع الأهلي ومتأخر مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
قرعة الدوري - جدول مباريات بيراميدز.. بداية نارية ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر