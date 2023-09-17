بالرغم من إشادة أنشيلوتي.. ريال مدريد يستهدف ثنائي تشيلسي وإنتر لخلافة كارباخال

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

اشتعلت أخبار سوق الانتقالات في الفترة الحالية، بالرغم من نهاية فترة الميركاتو الصيفي الماضي منذ أقل من شهر.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتخطط الأندية لتدعيم صفوفها ومراقبة اللاعبين، لبحث إمكانية التعاقد معهم في الصيف المقبل.

ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني، من الأندية التي تحاول تدعيم صفوفها في المراكز التي يرى كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، أنه يجب أن يتم تقويتها بالجودة المطلوبة وليست بالعدد، ويعتبر أهم مركز بعد المهاجم الصريح، هو مركز الظهير الأيمن الذي يشارك فيه الإسباني داني كارباخال قائد النادي الملكي، بشكل أساسي فيه لعدة مواسم، وبديله لوكاس فاسكيز.

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وبالرغم من إشادة أنشيلوتي بكارباخال بعد مباراة خيتافي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني والفوز بصعوبة بهدفين مقابل هدف، إلا أن يبدو نهاية كارفاخال قريبة من الانتهاء في ريال مدريد، حيث لا يبقى الميرينجي على أي لاعب لا يقدم أفضل مستوياته، فمن قبله تم الاستغناء عن كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، وإيكر كاسياس، وراؤول جونزاليس وغيرهم.

إذ صرح المدير الفني الإيطالي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة قائلا: "يقدم كارفاخال أداء جيدا دائما ومستواه الحالي هو الأفضل له، وفي رأيي الشخصي هو أفضل ظهير في السوق هذه اللحظة".

وحسب موقع كوت أوفسايد، فأن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ريس جيمس الظهير الأيمن لفريق تشيلسي الإنجليزي، لكن لن يتم البيع من قبل البلوز إلا بعرض ضخم، بينما موقع فيكاخيس الإسباني، أوضح أن ريال مدريد يريد التعاقد مع دينزل دومفريس جناح إنتر ميلانو، الذي يقدم أرقاما ومستويات كبيرة خلال الموسم الحالي مع النيراتزوري ومنتخب هولندا.

ويتعرض كارباخال لانتقادات قوية خلال الموسم الحالي، بسبب سوء مستواه مع الفريق دفاعيا وهجوميا، إذ أنه لم يتمكن إلا من صناعة هدف واحد ولم يسجل خلال أربع مباريات شارك فيهم مع ريال مدريد في الموسم الحالي.

وتمكن دومفريس من تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال أربع مباريات مع إنتر، بينما مع منتخب الطواحين صنع ثلاثة أهداف في تصفيات اليورو الماضية بواقع هدفين أمام اليونان وهدف أمام أيرلندا.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول أربع جولات بالدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ولم يحقق أي فريق آخر العلامة الكاملة بالجولات الأربعة الأولى في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ريال مدريد تشيلسي إنتر ريس جيمس
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