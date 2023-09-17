انتهت الكونفدرالية - سينجيدا (1) (0) مودرن فيوتشر
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سينجيدا التنزاني ومودرن فيوتشر في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
--
نهاية المباراة
ق 54: رأسية مروان محسن في يد الحارس سهلة بعد عرضية من الجهة اليسرى
ق 53: جووول أوول.. سينجيدا يسجل الأول عن طريق بوبا برانجا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: تسديدة أغلى العارضة من لاعب فيوتشر
ق 15: محاولة من أصحاب الأرض وخطأ من على حدود منطقة الجزاء.
بداية اللقاء وتذاع على أون تايم سبورتس 2.
نرشح لكم
على نفس ملعب الزمالك.. مودرن فيوتشر يخسر في ذهاب الكونفدرالية ضد سينجيدا أول مباراة بدوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي انتهت أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (0)-(0) بيراميدز.. تعادل خارج الأرض اجتماع ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لاشين وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز الأول في دوري الأبطال أمام الجيش الرواندي الكونفدرالية - تحديد موعد الإياب بين مودرن فيوتشر وسينجيدا وطاقم التحكيم تحديد موعد الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي وطاقم التحكيم أسامة جلال: الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق بيراميدز أكثر من بطولة