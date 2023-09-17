تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام كليرمون

يبدأ مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة كليرمون فوت للجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

المهاجم الدولي المصري سجل 4 أهداف في أول 4 جولات من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: إراي كوميرت – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – ميرلين

الوسط: فلوران موليت – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

الهجوم: ماركينيوس – إجناتيوس جاناجو – موسيس سيمون.

ويأمل نانت في تحقيق الفوز الأول له في الموسم بعدما خسر مرتين وتعادل مرتين.

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