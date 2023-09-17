تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام كليرمون
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 15:18
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة كليرمون فوت للجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
المهاجم الدولي المصري سجل 4 أهداف في أول 4 جولات من الدوري الفرنسي.
وجاء تشكيل نانت:
حراسة المرمى: ريمي ديشامب
الدفاع: إراي كوميرت – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – ميرلين
الوسط: فلوران موليت – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا
الهجوم: ماركينيوس – إجناتيوس جاناجو – موسيس سيمون.
ويأمل نانت في تحقيق الفوز الأول له في الموسم بعدما خسر مرتين وتعادل مرتين.
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