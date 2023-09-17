روبرتسون: ما يحدث مع صلاح غير عادل

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن ما يحدث مع زميله محمد صلاح حين لا يسجل الأهداف غير عادل.

هاتريك صناعة من صلاح قاد ليفربول لانتصار قاتل على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في ملعب مولينيكس يوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن صلاح قدم أداء جيدا في الشوط الثاني أمام ولفرهامبتون، كما فعلنا جميعا، بينما في الشوط الأول لم نحضر جميعا".

وأضاف "ربما يحصل صلاح على الثناء عندما يسجل الأهداف فقط، وهذا غير عادل، لقد منحنا تمريرتين حاسمتين ضد ولفرهامبتون وأعادنا إلى المباراة".

وتابع قائد منتخب أسكتلندا "لقد خلق صلاح الفرص لنا وفي الشوط الثاني كان جيدا حقا وحدد إيقاع الفريق ككل".

وعن الهدف الذي سجله، قال روبرتسون "أعلم أن صلاح يمكنه دائما تمرير الكرة بإتقان، لذلك فكرت في أنه من الأفضل أن اخترق منطقة الجزاء ولحسن الحظ، سجلت الهدف، أنا سعيد للغاية".

video:1

GOAL!!



Andy Robertson said he let his national side down in the week, but he's scored what could be the winner at Molineux!!



Another assist for the Egyptian King!#beINPL #WOLLIV #LFC 🐺🔴 pic.twitter.com/sDMeqNZO6R — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023

وافتتح هوانج هي تشان أهداف المباراة لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة السابعة.

ثم جاء صلاح.

صنع قائد منتخب مصر هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو في الدقيقة 55.

وصنع صلاح هدف تقدم ليفربول القاتل الذي جاء في الدقيقة 85 بقدم أندي روبرتسون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع صلاح هدفا سجله هارفي إيليوت.

لكن تم احتساب الهدف بالخطأ من لاعب ولفرهامبتون هوجو بوينو والصناعة لإيليوت بعدما ارتطمت الكرة بالأول.

تلك النتيجة رفعت رصيد ليفربول إلى 13 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام في وقت لاحق.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

























video:2