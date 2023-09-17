الكونفدرالية - تحديد موعد الإياب بين مودرن فيوتشر وسينجيدا وطاقم التحكيم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 14:26

كتب : محمد عبد العظيم

فيوتشر

يدير الموريتاني دحان بيده مواجهة الإياب بين مودرن فيوتشر وسينجيدا في الكونفدرالية.

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق سينجيدا في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات.

ويخوض مودرن فيوتشر مباراة الذهاب أمام سينجيدا في الرابعة عصر اليوم الأحد في تنزانيا.

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وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 1 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الإياب بين الفريقين.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب السلام مباراة الإياب بين مودرن فيوتشر وفريق سينجيدا.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإياب كالآتي:

حكم اللقاء: دحان بيده

مساعد أول: ديمبينانينا اندرياتياناريفيلو

مساعد ثان: جونثان كوفي

حكم رابع: باباكار سار

الكونفدرالية مودرن فيوتشر سينجيدا
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